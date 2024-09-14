На фронті знищено одного з керівників аеророзвідки "ДНР", москвича Лисаковського, - росЗМІ

Перед цим він вступив у конфлікт з командиром полку Ігорем Пузиком, й той відправив його на штурм, розповідає російський інформресурс Astra.

Разом з Лисаковським (позивний Гудвін) захисниками України також було знищено російського підполковника Сергія Грицая (позивний Ернест). Обоє займалися аеророзвідкою.

Перед виходом на штурм Лисаковський, який, згідно даних проєкту "Миротворець", воював проти ЗСУ з 2014 року, записав відео з осудом дій свого командування, наголошує Astra.

"Будь ласка, не ходіть служити у МО (російське міноборони - ред.). Ніколи у житті. (...) Особливо до донецьких мобілізованих полків. Інтелекту тут робити нема чого, нічого доброго ви тут не досягнете. Ваше завдання - тут здохнути, щоб командир полка, звітуючи нагору, виглядав добре. Це його особисті кріпаки. (...) Не ходіть служити в армію", - сказав в своєму останньому повідомленні Лисаковський.

До 2014 року він працював адвокатом у Москві. Мав фірму "Лисаковський та партнери".

2015 року підозрювався у спробі рейдерства нерухомості в столиці Росії.

Реакція міноборони країни-агресорки

Ввечері 14 вересня 2024 року міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов доручив своєму заступнику Віктору Горемикину та начальнику російського генштабу Валерію Герасимову "у найкоротші терміни розібратися в ситуації, пов'язаній з інформацією про загибель двох військовослужбовців із позивними Ернест та Гудвін 87-го окремого стрілецького полку Південного військового округу".

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті МО РФ.