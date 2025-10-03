На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
У пʼятницю, 3 жовтня, близько 13 тис. свиней загинули в результаті російського удару БПЛА по сільгосппідприємству у Харківській області
Про це повідомляє ДСНС України.
Сільгосппідприємство, по якому вдарили росіяни, розташоване у Нововодолазькій громаді Харківської області.
"Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства. До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади", - пише ДСНС.
Внаслідок російської атаки БПЛА загинули близько 13 тис. свиней.
- Російська армія в ніч на 3 жовтня запустила по території України ракети та ударні безпілотники. На Полтавщині постраждала критична інфраструктура.
- Біла Церква
