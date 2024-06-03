На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
Протягом минулої доби у результаті російських обстрілів у Харківській області спалахнули 5 пожеж. Загалом нині триває гасіння вогню площею понад 4000 гектарів
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.
Так, минулої доби через ворожі обстріли пожежі спалахнули у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані ДСНС.
Загалом наразі на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га.
"Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників", - додали у Службі надзвичайних ситуацій.
Крім того, там додали, що піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.
- 28 травня повідомлялося, що рятувальники ліквідовують 18 лісових пожеж на території Харківської області. Більшість сталися з вини російських окупантів.
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