На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.



Так, минулої доби через ворожі обстріли пожежі спалахнули у Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані ДСНС.



Загалом наразі на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Рятувальникам та працівникам лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га.

"Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників", - додали у Службі надзвичайних ситуацій.



Крім того, там додали, що піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.