На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула жінка, є поранені

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Там зазначили, що близько 09:00 через удар російського БПЛА по Антонівці постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.

"У чоловіка, який потрапив під атаку ворожого дрона, діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. 85-річна жінка дістала вибухова травма, поранення тулуба, обличчя, рук та ніг", - йдеться в повідомленні.

Також очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про російську атаку в Бериславі.

"Через атаку ворожого БПЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін.

Крім того, постраждали ще двоє жительок Берислава. Наразі вони перебувають у лікарні.