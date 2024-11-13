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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула жінка, є поранені

Юлія Лаврук
13 листопада, 2024 середа
10:49
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Вранці середи, 13 листопада, російські окупанти з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще три людини отримали поранення

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Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Там зазначили, що близько 09:00 через удар російського БПЛА по Антонівці постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.

"У чоловіка, який потрапив під атаку ворожого дрона, діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. 85-річна жінка дістала вибухова травма, поранення тулуба, обличчя, рук та ніг", - йдеться в повідомленні.

Також очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про російську атаку в Бериславі.

"Через атаку ворожого БПЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін.

Крім того, постраждали ще двоє жительок Берислава. Наразі вони перебувають у лікарні.

  • Російська терористична армія у вівторок, 12 листопада, вдарила по Зеленівці Херсонської області, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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