На Херсонщині через атаки ворожих дронів загинула жінка, є поранені
Вранці середи, 13 листопада, російські окупанти з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще три людини отримали поранення
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Там зазначили, що близько 09:00 через удар російського БПЛА по Антонівці постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.
"У чоловіка, який потрапив під атаку ворожого дрона, діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. 85-річна жінка дістала вибухова травма, поранення тулуба, обличчя, рук та ніг", - йдеться в повідомленні.
Також очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про російську атаку в Бериславі.
"Через атаку ворожого БПЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін.
Крім того, постраждали ще двоє жительок Берислава. Наразі вони перебувають у лікарні.
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