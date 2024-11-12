Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: 5 поранених

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Вказано, що по Зеленівці окупанти вдарили близько 16:00. Внаслідок обстрілу 54-річна місцева жителька зазнала вибухової травми, забою голови та поранення гомілки. У іншої 86-річної жінки діагностували вибухову травму та забій головного мозку. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом стало відомо про ще трьох постраждалих.

"У 31-річної жінки діагностували вибухову травму, поранення та переломи кісток ніг. Також через ворожий удар чоловіки, 62 та 31 рік, дістали вибухові травми та контузії. Загалом на цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Їм усім надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.