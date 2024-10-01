На Херсонщині почали розсилати повістки Укрпоштою

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Вказано, що відбулась нарада щодо механізму формування та надсилання повісток сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Повістки підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються Укрпоштою та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних", - пояснили в ОВА.

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Після отримання повістки військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів. В іншому випадку людину притягують до адміністративної відповідальності, а її дані передають до поліції для розшуку особи.

"Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію", - зазначила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.