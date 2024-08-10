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На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації

Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
21:51
Війна з Росією

На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію населення через збільшення постраждалих цивільних в області

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них - діти", - написав Прокудін.

У зв'язку з цим, Херсонська ОВА спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

Йдеться про Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул.Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків). Загалом перелік збільшили до 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро. 

"Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці", - додав Прокудін.

  • Через безпекову ситуацію на Донеччині ​​із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району відбуватиметься примусова евакуація дітей.

Теги:
Суспільство
Україна
Херсон
Херсонщина
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