На Куп'янському напрямку ворог зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів, - 14-а ОМБ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада перебуває на Куп'янському напрямку. Ворог дещо зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів. Таку ситуацію ми вже спостерігали. Загарбники працюють хвилями, підтягуючи резерви. Коли кількість ворожих атак понад 10-15, то противник намагається знайти слабкі місця. Ворожа піхота суне, йде важка й автомобільна техніка, підвозячи БК і харчі. Коли росіяни зазнають втрат, отримавши по зубах, то вони не забирають своїх загиблих та поранених. Відходять на свої позиції, і кілька днів маємо кількість атак менш як 10. Наразі такий період", - зауважила Замрига.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, на Куп'янському напрямку росіяни зазнали значних втрат, особливо в живій силі.

"Наразі противник намагається поповнити запаси людського ресурсу. Здебільшого це мобілізовані, які нещодавно відбували покарання в місцях позбавлення волі, і їх дуже багато. Очікуємо, що незабаром збільшиться кількість атак з боку ворога", - наголосила Замрига.

У вівторок, 9 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.

Українські сили відбили атаки ворога на 8 напрямках у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також ЗСУ знищили за добу 800 окупантів та 13 бронемашин.











