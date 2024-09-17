На Луганщині "зникають" сирійські найманці: у ГУР стверджують, що РФ кидає їх на "м'ясні штурми"
У ГУР заявили, що Росія продовжує використовувати іноземних найманців у війні проти України, зокрема, громадян Сирії, кидаючи їх на "м'ясні штурми"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад", - зазначили у ГУР.
Згідно з повідомленням, використання найманців з Сирії як гарматного м'яса підтверджується історіями двох сирійців: Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Обидва вони були частиною російських окупаційних сил на Луганщині.
У липні 2024 року Мансур, разом з 14 іншими сирійськими найманцями, брав участь у штурмі біля Сватова. Під час атаки група потрапила під український вогонь, а коли Мансур отримав поранення, росіяни відмовилися евакуювати його.
Після відмови Мансур втік з поля бою, тоді як решта найманців, які не змогли евакуюватися, були оголошені зниклими безвісти.
Інший сирійський найманець, Вахід Мурсал Аль-Шіблі, загинув у вересні 2024 року під час штурму українських позицій. Він був частиною загону з 7 найманців, який зазнав поразки. Аль-Шіблі помер від отриманих поранень, оскільки російські військові відмовилися його евакуювати. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.
- Раніше повідомлялось, що до ведення штурмових дій у Вовчанську російська армія залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту.
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