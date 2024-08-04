До штурмів Вовчанська окупанти залучають найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

"В оперативній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону наших військ", - пишуть військові.

За їхніми словами, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БПЛА, проводячи переміщення особового складу.

Українські військові також відмітили передачу окремих позицій противнику від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - заявили в ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке росіяни перемістили та роззосередили особовий склад за бойовою позицією, безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.