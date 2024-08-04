До штурмів Вовчанська окупанти залучають найманців з Єгипту, - ОТУ "Харків"
До ведення штурмових дій у Вовчанську російська армія залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту
Про це повідомляє ОТУ "Харків".
"В оперативній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону наших військ", - пишуть військові.
За їхніми словами, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БПЛА, проводячи переміщення особового складу.
Українські військові також відмітили передачу окремих позицій противнику від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - заявили в ОТУ "Харків".
У районі населеного пункту Глибоке росіяни перемістили та роззосередили особовий склад за бойовою позицією, безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони.
В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.
- Протягом минулої доби, 3 серпня, зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.
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