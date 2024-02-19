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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Мар'їнському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, на Херсонському здійснив 16 штурмів, - Генштаб

На Мар'їнському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, на Херсонському здійснив 16 штурмів, - Генштаб

19 лютого, 2024 понедiлок
07:34
Війна з Росією ЗСУ, війна

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 10 атак поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове, Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

  • Станом на кінець доби 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала, попри це на Запорізькому напрямку частина російських військ змогла пробити оборону під Вербовим та прорватися в Роботине.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
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