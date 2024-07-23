На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі, який знайшов на сусідньому подвір'ї
У селі Мирне на Миколаївщині чоловік постраждав через детонацію вибухонебезпечного предмета, який він знайшов на сусідньому подвір'ї
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Мешканець села Мирне Шевченківської територіальної громади, 1987 року народження, знайшов на сусідньому подвір'ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд, кажуть у ДСНС.
Боєприпас здетонував та вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до медичного закладу.
"У разі виявлення предмета ззовні схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не підходьте до нього, не намагайтесь його самостійно знешкодити, не пересувайте та взагалі не чіпайте. Повідомте екстрені служби по спецлініях 101 або 102", - наголошують рятувальники.
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