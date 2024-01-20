На напрямку Роботине - Новопрокопівка активність армії РФ знизилася, - депутат Запорізької облради Лишенко

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

“Останніми днями знизилася активність ворога. Окупанти проводять там певну розвідку боєм, але це вже не та активність, що була декілька місяців тому. Якщо раніше це було до 10 чи 12 атак за добу з метою вибити захисників, то зараз це 2 або 3 атаки на день. Вони не того ступеню активності, що були раніше", - зазначив Лишенко.

За словами депутата Запорізької облради, на зменшення активності ворога впливає декілька факторів.

"Це відбувається через погоду. Також, за наявною інформацією, частково певні сили РФ були перекинуті з Запорізької області на Авдіївський і Херсонський напрямки. Їх використовували для штурму Кринків, тому трохи зменшилася концентрація військ", - повідомив він.

Під час атак окупанти почали менше використовувати техніку, зауважив Лишенко.

"Технічне забезпечення армії РФ на Запорізькому напрямку трохи знизилось, але не зрозуміло, з чим це пов'язано. Ймовірно, це через необхідну модернізацію, ремонт або вони просто заховали техніку", - сказав він.

На цьому напрямку для ЗСУ сьогодні стало легше, але всі розуміють, що це може бути тимчасова перерва й за певний час окупаційні війська знову активізуються, додав Лишенко.