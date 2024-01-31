На окупованій Луганщині до прихованої агітації на "президентських виборах" планують залучити близько 2 тис. людей, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

У зв'язку з проведенням у Росії "президентських виборів" на тимчасово окупованій території Луганщини з 17 лютого по 7 березня відбуватиметься побудинковий обхід населення. Окупанти уже почали формувати спеціальні бригади з-поміж членів дільничних виборчих комісій.

"Загалом планується залучити для прихованої агітації близько двох тисяч осіб. Вони дізнаватимуться у виборців, за кого луганчани планують віддавати свої голоси під час березневих перевиборів президента РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисогора, з частиною людей проводитимуть додаткові бесіди, їм також видаватимуть агітаційні матеріали, присвячені "єдиному кандидату".