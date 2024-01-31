На окупованій Луганщині до прихованої агітації на "президентських виборах" планують залучити близько 2 тис. людей, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали підготовку до прихованої агітації на "президентських виборах": до неї планують залучити близько 2 тисяч людей
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
У зв'язку з проведенням у Росії "президентських виборів" на тимчасово окупованій території Луганщини з 17 лютого по 7 березня відбуватиметься побудинковий обхід населення. Окупанти уже почали формувати спеціальні бригади з-поміж членів дільничних виборчих комісій.
"Загалом планується залучити для прихованої агітації близько двох тисяч осіб. Вони дізнаватимуться у виборців, за кого луганчани планують віддавати свої голоси під час березневих перевиборів президента РФ", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисогора, з частиною людей проводитимуть додаткові бесіди, їм також видаватимуть агітаційні матеріали, присвячені "єдиному кандидату".
- Підготовку до "виборів президента РФ" росіяни почали й у тимчасово окупованому Бердянську. Правила так званого голосування планують максимально спростити: голосувати дозволять без паспорта і прописки.
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