В окупованому Бердянську розпочали підготовку до "виборів президента РФ": голосувати дозволять без паспорта і прописки
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни розпочали підготовку до "виборів президента РФ": правила так званого голосування планують максимально спростити
Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що підготовка до так званого виборчого процесу президента РФ розпочнеться у понеділок, 29 січня. На ТОТ Запорізької області росіяни планують максимально спростити правила голосування.
"Пропагандисти вже заявили, що вже з 29 січня в регіоні відкриють 19 пунктів подачі заявки, аби "проголосувати" могли навіть ті, хто має прописку в іншій області. До пародії на волевиявлення допустять навіть тих, хто не встиг отримати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на 17 лютого окупанти запланували побудинковий обхід серед "виборців". Під час його проведення жителям Бердянська розповідатимуть, як і де треба буде голосувати.
"А для того, щоб на виборчих дільницях, де можливі теракти, було менше скупчення людей, пропагандисти "попіклувались" про дострокове голосування", - зазначила Галіціна.
Росіяни заявляють, що "вибори", які відбуватимуться з 15 до 17 березня, мовляв, контролюватимуть "міжнародні спостерігачі".
Начальниця Бердянської МВА закликала містян бути обережними та не брати участь у пропагандистських заходах.
- 8 грудня 2023 року Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
- За даними британської розвідки, російські загарбники вдаватимуться до фальсифікацій та залякувань жителів тимчасово окупованих територій під час виборів президента РФ. Голосування окупанти хочуть використати, щоб надати відчуття легітимності вторгненню в Україну.
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