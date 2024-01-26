В окупованому Бердянську розпочали підготовку до "виборів президента РФ": голосувати дозволять без паспорта і прописки

Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що підготовка до так званого виборчого процесу президента РФ розпочнеться у понеділок, 29 січня. На ТОТ Запорізької області росіяни планують максимально спростити правила голосування.

"Пропагандисти вже заявили, що вже з 29 січня в регіоні відкриють 19 пунктів подачі заявки, аби "проголосувати" могли навіть ті, хто має прописку в іншій області. До пародії на волевиявлення допустять навіть тих, хто не встиг отримати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на 17 лютого окупанти запланували побудинковий обхід серед "виборців". Під час його проведення жителям Бердянська розповідатимуть, як і де треба буде голосувати.

"А для того, щоб на виборчих дільницях, де можливі теракти, було менше скупчення людей, пропагандисти "попіклувались" про дострокове голосування", - зазначила Галіціна.

Росіяни заявляють, що "вибори", які відбуватимуться з 15 до 17 березня, мовляв, контролюватимуть "міжнародні спостерігачі".

Начальниця Бердянської МВА закликала містян бути обережними та не брати участь у пропагандистських заходах.