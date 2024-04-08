На окупованій Луганщині різко зросла кількість випадків суїциду серед представників "народної міліції", - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на проблему збільшення рівня випадків суїциду загарбники довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не сягнув загрозливої позначки.

"Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських", - додають у Луганській ОВА.

Крім того, повідомляється, що у Рубіжному співробітники військкомату зобов’язали осіб чоловічої статі добровільно щомісяця з’являтися у комісаріати.

"Відсутність свіжої позначки при перевірці документів на вулиці або вдома – ще один привід мобілізувати", - наголошує Лисогор.

Напередодні повідомлялося. що у тимчасово окупованому Довжанську патрулюють групи озброєних осіб, які перевіряють кожний будинок у пошуку чоловіків для примусової мобілізації.

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