На початку наступу росіян на Харківщину в ЗСУ вийшли з ладу супутники Starlink, - WP
У перший день російського наступу на Харківщину, 10 травня, супутники Starlink, які використовують Збройні Сили України, вдруге з початку повномасштабної війни вийшли з ладу
Про це український військовий розповів The Washington Post.
У матеріалі зазначено, 125-та бригада територіальної оборони України, яка розтягнулася вздовж приблизно 40-кілометрової ділянки кордону Харківської області з РФ, користувалася супутниками Starlink з метою стеження за тим, як РФ нарощує сили для потенційного наступу.
Однак 10 травня українська бригада втратила відеотрансляцію через електронне глушіння ворога. Тоді Starlink вийшли з ладу, що сталося вдруге після повномасштабного нападу росіян.
"У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали", - розповів командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним "Артист".
- 16 травня Інститут вивчення війни повідомляв, що російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
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