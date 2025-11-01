На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський

Про це в етері Еспресо розповів заступник директора компанії-виробника РЕБ, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

"Якщо ми не будемо зупинятись і якщо наші виробничі потужності й замовлення від Міноборони щодо Deep Strike та Middle Strike будуть продовжуватись в тому ж дусі, то на початок 2026 року ми можемо вийти на дуже цікаві цифри. І такі атаки на Росію не будуть рідкістю. Тобто, є розуміння куди й того, що, на жаль, без активної допомоги тим озброєнням, яке можуть надати наші партнери, ми не можемо утримувати лінію фронту. Є проблема нестачі особового складу, відсутності засобів озброєння, які потрібні нам для коригування лінії бойового зіткнення. Зокрема, йдеться про системи ППО, оскільки, ми досі не можемо взяти під контроль повітряний простір ТОТ і відігнати російські літаки. Втім, при цьому всьому ми взяли правильну нішу - бити по тилу ворога, щоб створювати всередині Росії на економічному рівні й політичному також. Адже, блимаючі ліхтарі у Москві є ознакою, що цар не такий вже й добрий, а до початку так званого "СВО" фонарі не блимали", - пояснив Храпчинський

За словами офіцера, деякі російські системи протиповітряної оборони не відповідають заявлених ТТХ

"Московський регіон дуже активно захищений системами С-400, втім, ешелонована протиповітряна оборони з систем "Тор" й "Панцир" може найбільше завдавати нам труднощів. Саме ці системи передбачають захист від безпілотників. Втім, варто наголосити, що росіяни системи "Панцир" ставлять на металеві вежі, щоб покращити їхні характеристики. Це вказує на те, що ці системи зовсім не відповідають заявленим ТТХ", - додав він.

У п’ятницю, 31 жовтня, внаслідок спецоперації ГУР МО України було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Московській області Росії, який забезпечував окупаційну армію ресурсами для ведення війни проти України



