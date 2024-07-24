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На Покровський напрямок зайшла "свіжа" десантура РФ з новим озброєнням, - 110-та ОМБР

Оксана Ліховід
24 липня, 2024 середа
18:52
Війна з Росією Карта бойових дій за 17-24 липня

Начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що росіяни на Покровський напрямок кидають останні ресурси

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті. Ворог має завдання захопити Донецьку область. Росіяни намагаються просунутися до траси на Краматорськ. Противник розуміє своє завдання і вкладає багато ресурсів. Росіяни виконують до 40-50 штурмів на день. Перевага росіян - це кількість особового складу. Наразі ворог використовує техніки менше, але на Покровський напрямок зайшли "свіжі" поповнення. Скоріш за все, це десантні війська РФ. Тому що вони мають БМП-3, "Тигри" та інше нове озброєння, яке раніше росіяни не використовували", - зауважив Сєкач.

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка, росіяни на Донеччині бережуть техніку, бо її залишилось небагато.

"Стара техніка в них також закінчується, її треба ремонтувати. Зараз росіяни кидають останні ресурси. Противник намагається якомога більше захопити територій, щоб мати позиції для перемовин. Росіяни платять за це велику ціну. Багато особового складу РФ знищується, але вони йдуть ва-банк. До осені вони продовжуватимуть створювати максимально складну ситуацію", - наголосив Сєкач.

  • Від початку доби на фронті відбулося більш як 90 бойових зіткнень, вороги не полишають спроб прорвати оборону українських військ.
  • Російська окупаційна армія намагається оточити частину угрупувань Сил оборони під Прогресом Донецької області. Натомість бригадне керівництво не дає наказу про відхід.










 

Теги:
Новини
зброя
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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