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Ексклюзив

На Покровському напрямку окупанти намагатимуться створити загрозу оперативного оточення, - військовий експерт Снєгирьов

Тетяна Нижник
16 серпня, 2024 п'ятниця
11:00
Війна з Росією На фото: військові

Окупанти намагатимуться дотиснути на Покровському напрямку, створивши загрозу оперативного оточення в районі Костянтинівки і Часового Яру

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Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Штурмовий загін Ротибора перекинули з Часів Ярського напрямку, який вважався одним із основних. Це свідчить про те, що основні зусилля окупанти будуть все ж таки спрямовувати на Покровський напрямок. Є ще один досить показовий момент: крім локацій Збройних Сил України, це дає можливість здійснення флангового маневру окупантів, використовуючи всю трасу 0504, вихід на фланг українського угруповання в районі Костянтинівки. Це фактично створює загрозу оперативного оточення українських військ у районі Часового Яру. Тому така увага до Покровського напрямку", - зазначив він.

Якщо ЗСУ підійдуть до міської забудови на Покровському напрямку, інтенсивність просування росіян зменшиться. Однак логістика Сил оборони України ускладниться вдвічі, зазначив Снєгирьов.

"Осінь це бумеранг. Якщо відстань до траси Покровськ—Костянтинівка наразі 5,5 км від передових позицій російських військ, то можемо говорити, що осінь вдарить по локаціях Сил оборони України. Ми будемо змушені використовувати ґрунтові дороги. Це досить небезпечні варіанти. Певним чином це пригальмує наступ росіян, але це вдарить по можливостях логістики Сил оборони України. На інших напрямках, де щільна міська забудова, той самий Часів Яр, де півроку тривають бої, вони не зможуть прорватися. Після Часового Яру Костянтинівка, Краматорськ — великі промислові міста. Вони прекрасно розуміють, що штурм цих міст, це численні втрати в живій силі та техніці, і головне, це проміжок часу. А часу у них небагато, зокрема до закінчення президентських перегонів у Сполучених Штатах. Тому росіяни будуть намагатися дотиснути на Покровському напрямку, створити загрозу оперативного оточення українського угрупування в районі Костянтинівки та Часового Яру", - додав він.

За словами військового експерта, втрата Покровська — загроза для української металургії та економіки.

"Стосовно ситуації на Покровському напрямку варто зазначити, що відстань до Покровська 10 км, вона скорочується. Основне завдання окупантів — не лише взяти під контроль локації Збройних Сил України, а вихід на адмінкордони Донецької області, намагання відрізати Сили оборони України від основних баз накопичення в Дніпропетровській області. Покровськ — велике промислове місто, де знаходяться основні запаси коксівного вугілля, які ще залишаються у розпорядженні української сторони. Це приблизно 7 млн тонн коксівного вугілля. Якщо ми втратимо Покровськ, українська металургія буде значно залежати від імпорту цієї сировини. Про це ніхто не говорить, але це є основним завданням російських окупантів — завдати економічного удару, позбавивши Україну можливості використання природних копалин", - додав він.

  • 15 серпня у Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що російські війська наблизилися майже впритул до Покровська Донецької області.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Костянтинівка
Харківщина
Часів Яр
Покровськ
Курськ
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