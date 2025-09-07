На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Про це в етері Еспресо розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Ворог стабільно проводить атаки на Покровському напрямку. Не припиняє ці атаки. Втім, за останні тижні ми спостерігаємо за збільшенням спроб ворога просочитись через наші позиції не вступаючи у бій. Їм ставлять такі задачі. Зокрема, малими групами пройти й дібратись ближче до українських розрахунків БПЛА та позицій нашої артилерії. Потім вони намагаються накопичуватись тими малими групами. Це відбувається не за один день. Окупанти можуть так діяти кілька днів, тобто, залягати, потім знову повзти", - розповів Цехоцький.

Військовослужбовець наголосив, що до таких дій окупанти готуються дуже ретельно. Зокрема, вони мають покращені засоби звʼязку та отримують боєкомплекти за допомогою дронів.

"Готуються вони ретельно до таких дій. В них дуже гарні засоби звʼязку, а також ворог доставляє боєкомплект, воду і їжу за допомогою дронів під час такого просування. Тобто, окупанти теж вчаться і це теж треба розуміти. Однак, майстерність українських підрозділів виросла в десятки разів. Ми вдосконалюємось, щоб завдавати більше втрат ворогу і наші хлопці та дівчата це роблять", - додав він.