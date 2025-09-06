Від початку доби на фронті зафіксували 129 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Сьогодні російські війська здійснили один ракетний удар і 57 авіаударів, випустивши три ракети та скинувши 83 керовані авіабомби. Також було застосовано 1946 дронів-камікадзе та зафіксовано 3754 обстріли українських позицій і населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські бійці відбили три атаки ворога. Також противник завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 201 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник здійснив пʼять атак в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. Дотепер продовжуються чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили пʼять наступальних дій ворога в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки.Точиться бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 10 разів атакував поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового. Пʼять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили девʼять спроб просування ворога поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири бої продовжуються.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни 36 разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку сьогодні було знешкоджено 138 окупантів, з них 80 - безповоротно. Українські захисники також знищили 4 бронемашини, 10 одиниць автотехніки, 14 безпілотників, 4 одиниці спецтехніки. Крім того, пошкоджено одну гармату та 4 ворожі укриття.

На Новопавлівському напрямку відбулося 17 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Один бій продовжується.