Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті зафіксували 129 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксували 129 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку

Марія Музиченко
6 вересня, 2025 субота
23:19
Війна з Росією

Від початку доби 6 вересня на російсько-українському фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Сьогодні російські війська здійснили один ракетний удар і 57 авіаударів, випустивши три ракети та скинувши 83 керовані авіабомби. Також було застосовано 1946 дронів-камікадзе та зафіксовано 3754 обстріли українських позицій і населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські бійці відбили три атаки ворога. Також противник завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 201 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник здійснив пʼять атак  в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. Дотепер продовжуються чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили пʼять наступальних дій ворога в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки.Точиться бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 10 разів атакував поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового. Пʼять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили девʼять спроб просування ворога поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири бої продовжуються.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора. 

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни 36 разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку сьогодні було знешкоджено 138 окупантів, з них 80 - безповоротно. Українські захисники також знищили 4 бронемашини, 10 одиниць автотехніки, 14 безпілотників, 4 одиниці спецтехніки. Крім того, пошкоджено одну гармату та 4 ворожі укриття.

На Новопавлівському напрямку відбулося 17 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Один бій продовжується.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

  • Протягом 5 вересня на фронті зафіксовано 184 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські військові відбили 48 атак російських військ.
Теги:
Новини
російська армія
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Курськ
Читайте також:
F-16 Україна
Автор Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
Київ
+16.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
00:16
Руйнування на житловому масиві Шевченківський у смт Межова на Дніпровщині (серпень 2025 року)
Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки
2025, субота
6 вересня
23:29
Оновлено
Росія ввечері 6 вересня атакує Україну дронами: у Запоріжжі постраждали 15 людей, у Києві спрацювала ППО
22:50
Польща
У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
22:45
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
22:28
Оновлено
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
22:22
Ексклюзив
Влад Якушев
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
21:55
В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
21:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники
21:17
У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів
20:10
Житній ринок (Київ)
Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок
20:00
OPINION
"Ті битви народили в нас всередині дітей..."
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
19:07
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
18:26
Огляд
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
18:22
Ексклюзив
Лазер LY-1 (Китай)
Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих СБУ цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
17:01
Сі Цзіньпін та Путін
Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV