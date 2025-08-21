На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
Сили оборони України на Покровському напрямку зачистили 6 населених пунктів та знищили сотні російських окупантів
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів", – написав він.
Сьогодні головком відпрацював на виїзді на Покровському напрямку та заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки, потреб підрозділів.
"Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України. Відзначаю результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ", – наголосив Сирський.
- Раніше Генштаб поінформував, що Сили оборони України за останні два тижні зачистили від окупантів 6 населених пунктів у Донецькій області. РФ безповоротно втратила 984 солдатів
