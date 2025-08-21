English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський

На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2025 четвер
17:44
Війна з Росією Олександр Сирський

Сили оборони України на Покровському напрямку зачистили 6 населених пунктів та знищили сотні російських окупантів

Зміст

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Незважаючи на чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів", – написав він.

Сьогодні головком відпрацював на виїзді на Покровському напрямку та заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки, потреб підрозділів.

"Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України. Відзначаю результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк" новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із визначеним комплектом військ", – наголосив Сирський.

  • Раніше Генштаб поінформував, що Сили оборони України за останні два тижні зачистили від окупантів 6 населених пунктів у Донецькій області. РФ безповоротно втратила 984 солдатів
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Добропілля
Військові новини
Олександр Сирський
Покровськ
Читайте також:
Гадюка лісова
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2025 середа
Будьте обережними в цих місцях: де можуть ховатись гадюки
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
19:03
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
17:11
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 77 боїв, 24 з них - на Покровському напрямку
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
16:02
OPINION
Гра в моргавки
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:23
Олена Зеленська побувала на Рівненщині
Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
14:36
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
Лавров
РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
12:14
Війна з Росією, ЗСУ
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів
12:09
У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
12:05
OPINION
Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
12:02
Зеленський
Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" вже цьогоріч, – Зеленський
12:00
дощь, гроза, парасоля, негода
Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня
11:59
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
"Це перевірка на реакцію": майор запасу НГУ Гетьман про падіння "шахеда" у Польщі
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
Більше новин
