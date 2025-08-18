Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб.

"Із 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – заявили військові.

Загалом із початку активних бойових дій у зоні корпусу противник зазнав значних втрат. Станом на 17 серпня, вони становлять:

безповоротні – 984 особи,

санітарні – 355 осіб,

полон – 37 осіб.

Також продовжуються стабілізаційні дії у напрямку Добропілля.