Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб
Сили оборони України за останні два тижні зачистили від окупантів 6 населених пунктів у Донецькій області. РФ безповоротно втратила 984 солдати
Про це повідомив Генеральний штаб.
"Із 4 по 17 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", – заявили військові.
Загалом із початку активних бойових дій у зоні корпусу противник зазнав значних втрат. Станом на 17 серпня, вони становлять:
- безповоротні – 984 особи,
- санітарні – 355 осіб,
- полон – 37 осіб.
Також продовжуються стабілізаційні дії у напрямку Добропілля.
- Раніше повідомлялось, що в районі Покровська ситуація стабілізована, противник не може собі дозволити розповзатися по всій території на цій ділянці.
