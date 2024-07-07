На Покровському напрямку українські зенітники збили російський літак Су-25
На Покровському напрямку на Донеччині українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".
"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Ворожий літак збили на Покровському напрямку.
- Нагадаємо, що 25 травня воїни-зенітники Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Покровському, Лиманському і Курахівському напрямках.
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