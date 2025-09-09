На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
У російській армії на Покровському напрямку Донеччини незаконно діють групи для вилову дезертирів. Затриманих військових поміщають у підвали, а потім відправляють на штурмові дії
Про це повідомив партизанських рух "Атеш".
"Агент "Атеш" з числа російських військових повідомив, що в 9-й окремій мотострілецькій гвардійській бригаді створені неформальні групи, які займаються пошуком і затриманням військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Ці групи діють незаконно — вони не мають права затримувати людей, проте все одно проводять такі заходи", – йдеться в матеріалі.
Підкреслено, що більшість військових цієї бригади – жителі Донецької області, тому їх розшукують за місцем прописки. За словами партизанів, на родичів військових РФ у СЗЧ тиснуть, а також погрожують їм.
"Затриманих поміщають у підвальні приміщення, а потім переводять до штурмових підрозділів, де їх використовують у боях", – пише "Атеш".
Водночас агент руху стверджує, що підрозділи зазначеної бригади формально направляють "для закріплення" на позиції, які раніше атакували штурмові групи.
"Насправді їм самим доводиться вести штурмові дії. При виході на позиції там часто виявляються українські військові, з якими доводиться вступати в бої. Через слабку підготовку і відсутність підтримки підрозділ несе великі втрати, частина військовослужбовців здається в полон", – пояснюють у повідомленні.
Також поранених не евакуюють і їм, як зауважує "Атеш", доводиться самотужки повзти більше 5 км до найближчих позицій, де можна отримати допомогу.
- Раніше агенти руху опору "Атеш" повідомили про зростання кількості небоєвих втрат серед російських військових, яких перекидають на Покровський напрямок.
