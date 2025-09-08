Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок

АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок

Ксенія Золотова
8 вересня, 2025 понедiлок
21:18
Війна з Росією окупанти в Криму

Агенти руху опору "Атеш" повідомили про зростання кількості небоєвих втрат серед російських військових, яких перекидають на Покровський напрямок

Зміст

Про це йдеться у телеграмі руху.

За наявною інформацією, нещодавно загинули троє військовослужбовців із 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї окремої бригади морської піхоти та двоє солдатів із 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Офіційно причиною загибелі називають "порушення правил безпеки", однак, за словами "Атеш", самі російські військові не довіряють цій версії. За останні дні кількість подібних випадків зросла настільки, що рахунок уже йде на цілий взвод.

У русі звернулися до російських десантників і морпіхів 76-ї дивізії ВДВ, 11-ї окремої бригади ВДВ, 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, а також 177-го окремого полку морської піхоти.

"Саме вас, найбільш підготовлених, першими кинуть у штурм. Ви розумієте, що більшість із вас не повернеться. Попереду – укріплена й мотивована українська армія. Крім того, у ваших рядах уже діють агенти "АТЕШ". Їх більше, ніж ви думаєте, і в них стоять конкретні завдання щодо зриву наступу", – йдеться в повідомленні.

  • Протягом минулої доби 7 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 156 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
21:49
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві
21:40
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
21:16
Оновлено
Цілила саме в урядовий квартал: у будівлю Кабміну влетів не "шахед", а балістична ракета "Іскандер"
21:13
Україна Польща
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
21:08
Огляд
Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку расові та політичні питання
21:03
Андрій Парубій
У Європарламенті вшанували Андрія Парубія хвилиною мовчання
20:42
безпілотник, дрон
Дрони Сил оборони уразили нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ
20:39
Джозев Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
"Тимчасові" чемпіони WBO та WBA провели дуель поглядів перед поєдинком за право битися з Усиком
20:21
Франсуа Байру
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру
20:06
OPINION
Цінуйте спільнототворців
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці
19:48
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран
19:39
На Дніпровщині росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежу
19:34
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан
19:02
Ексклюзив
Українська ППО ЗСУ
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну
18:57
Ілюстративне фото
У Непалі проходять мітинги через блокування соцмереж: по протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трампу потрібно чути схвалення Путіна, - політична психологиня Вострова
18:29
Петер Сіярто
Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
18:24
Аналітика
студенти медики
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
18:23
OPINION
Ультиматум Путіна - неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
18:20
Осінь, дощ
Є передумови для дощів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
18:18
Сергій Ребров
"Буде важка гра": Ребров поділився очікуваннями від матчу України проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
18:06
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі
18:05
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін
18:04
OPINION
Або прокинемося, або програємо
17:45
фейк
Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД
17:38
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення
17:07
СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників
17:07
Аналітика
3D-модель балістичної ракети
Як держава не змогла, а невідомий стартап взявся створити "довгу руку" для ракетних ударів України
17:02
Ексклюзив
Андрій Парубій
На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз
16:58
Огляд
Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо
16:50
Казино
PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
16:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: окупанти 31 раз атакували на Покровському напрямку
16:15
вибух, ракетна атака
У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ
16:10
Ексклюзив
Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова
16:00
OPINION
Російські поселенці в Україні: розв'язувати проблему слід починати вже зараз
15:52
Володимир Путін
Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань
15:49
Огляд
Був учасником кількох воєн з Росією, а його іменем назвали сквер у столиці: 50-літній ювілей міг би відзначати доброволець і Герой України Андрій Жованик
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
Більше новин
