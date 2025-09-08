АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок
Агенти руху опору "Атеш" повідомили про зростання кількості небоєвих втрат серед російських військових, яких перекидають на Покровський напрямок
Про це йдеться у телеграмі руху.
За наявною інформацією, нещодавно загинули троє військовослужбовців із 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї окремої бригади морської піхоти та двоє солдатів із 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Офіційно причиною загибелі називають "порушення правил безпеки", однак, за словами "Атеш", самі російські військові не довіряють цій версії. За останні дні кількість подібних випадків зросла настільки, що рахунок уже йде на цілий взвод.
У русі звернулися до російських десантників і морпіхів 76-ї дивізії ВДВ, 11-ї окремої бригади ВДВ, 40-ї та 155-ї бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, а також 177-го окремого полку морської піхоти.
"Саме вас, найбільш підготовлених, першими кинуть у штурм. Ви розумієте, що більшість із вас не повернеться. Попереду – укріплена й мотивована українська армія. Крім того, у ваших рядах уже діють агенти "АТЕШ". Їх більше, ніж ви думаєте, і в них стоять конкретні завдання щодо зриву наступу", – йдеться в повідомленні.
- Протягом минулої доби 7 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 156 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
