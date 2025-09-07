Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією За добу на фронті зафіксували 118 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

За добу на фронті зафіксували 118 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку

Катерина Ганжа
7 вересня, 2025 неділя
22:53
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 7 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 118 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00. 

"Сьогодні російські війська завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська. 

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки. 

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки. 

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три бойові зіткнення.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БПЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка.

На решті напрямків – без особливих змін.

  • Протягом доби 6 вересня російська окупаційна армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. 
Більше новин
