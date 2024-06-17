На Полтавщині помер чоловік, поранений внаслідок атаки росіян минулого тижня
У понеділок, 17 червня, у лікарні помер чоловік, який минулого тижня отримав поранення внаслідок атаки російської армії по Миргородському району Полтавської області
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Очільник військової адміністрації зазначив, що тоді після отриманих поранень чоловіку довелося ампутувати руку.
"На жаль, у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня. Нагадую, минулого тижня росіяни атакували Миргородський район. Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель", - написав Пронін.
- Серед дня понеділка, 17 червня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської області. У результаті атаки відомо про постраждалих.
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