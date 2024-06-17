Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині: є постраждалі
Серед дня понеділка, 17 червня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської області. У результаті атаки відомо про постраждалих
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він.
За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Про вибух у Полтаві журналісти Суспільного повідомляли близько 14:08. Командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини.
- Також зранку російські окупанти завдали удару по Херсонській області і дроном влучили у цивільну автівку, у результаті чого загинув місцевий житель.
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