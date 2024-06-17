Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині: є постраждалі

Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині: є постраждалі

17 червня, 2024 понедiлок
14:45
Війна з Росією Вибух

Серед дня понеділка, 17 червня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської області. У результаті атаки відомо про постраждалих

Зміст

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він.

За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Про вибух у Полтаві журналісти Суспільного повідомляли близько 14:08. Командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини.

  • Також зранку російські окупанти завдали удару по Херсонській області і дроном влучили у цивільну автівку, у результаті чого загинув місцевий житель.
Теги:
Україна
російська армія
Полтавщина
окупанти
Читайте також:
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька про Саміт у Швейцарії
16 червня, 2024 неділя
Кореспондентка Висоцька поділилася, хто на Саміті миру у Швейцарії спілкується з російськими пропагандистами
світло
16 червня, 2024 неділя
В який час і для кого діятимуть графіки відключення світла 17 червня
Війна з Росією, ЗСУ
17 червня, 2024 понедiлок
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
17 червня
14:42
Польща
Їхали з Білорусі у вантажному потязі: в Польщі затримали чотирьох нелегалів з Алжиру
14:35
Пошкоджені сидіння в кольорах Україниз футбольного стадіону «Сонячний» у Харкові. Інсталяція в Мюнхені, де проходитиме футбольний матч першого туру Євро-2024.
У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова, пошкодженої ракетами РФ
14:12
Українська делегація вихованців МАН здобула 46 нагород GENIUS Olympiad у США
14:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
OPINION
Сергій Гузь
Навіщо у ТЦК беруть ветеранів з ПТСР
14:02
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активізувалися на Харківщині та не зменшують інтенсивність на Покровському напрямку, - Генштаб
13:55
новини Львівщини
У Чехії на військовому полігоні вибухнув невідомий боєприпас: є постраждалі
13:49
санкції проти Росії
ЄС продовжив на рік санкції проти РФ, запроваджені через анексію Криму
13:46
Пресреліз
Заставка програми Новий Тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм
Телеканал Еспресо запускає нову щотижневу програму в прайм-таймі
13:35
Live
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Румунія - Україна: онлайн-трансляція нашого стартового матчу на Євро-2024
13:34
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні закінчаться дощі і прийде спека
13:31
Олександр Сирський
На чотирьох напрямках РФ намагається захопити населені пункти, які впливають на стійкість оборони ЗСУ, - Сирський
13:26
Inside Out 2
Мультфільм від Pixar "Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів
13:16
Єгор Чернєв, Маркус Фабер, Олександр Завітневич
З'ясувати потреби ЗСУ: новообраний очільник оборонного комітету бундестагу відвідав Донеччину й Харківщину
13:13
Ексклюзив
Верховна Рада
Народні депутати взяли за два роки 64,5 млн грн з держбюджету на компенсацію оренди житла, - Рух ЧЕСНО
13:10
російський танк
З початку повномасштабної війни СБУ знищила 1006 танків РФ: де ліквідували найбільше
13:02
Алекс Едельман позує зі спеціальною премією Тоні на 77-й щорічній церемонії вручення премії Тоні в Нью-Йорку, США, 16 червня 2024 р
Анджеліна Джолі, Деніел Редкліфф і Сара Полсон: оголосили імена переможців 77-ї премії "Тоні"
12:47
морський дрон Magura V5
Україна розглядає будь-які військові російські цілі в радіусі 800 км для атак БПЛА Magura, - ГУР
12:32
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету
12:31
Ексклюзив
Трамп і Байден
Українська тема може зіграти певну роль: голова КВУ Кошель про президентські вибори у США
12:31
Збірна України з футболу
Миколенко пропустить прем'єрний матч на Євро-2024: збірна України оголосила заявку на гру проти Румунії
12:30
UEFA , УЄФА
Євро-2024: на гру Україна - Румунія заборонили приносити російські прапори
12:02
OPINION
Віталій Портников
Китай перед вибором: або підтримка Росії, або вбивчі санкції США
12:00
Огляд
Altius-600
Універсальний солдат: все про американський дрон Altius-600, який може як розвідувати, так і завдавати ударів по ворогу
11:52
США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду у сфері безпеки на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
11:32
СБУ затримала жителя Нікопольщини, який готував удари росіян по району і зливав ФСБ пункти базування ЗСУ
11:20
Огляд
Марцело Брозович, Родрі, збірна Іспанії, збірна Хорватії, Євро-2024
Перші несподіванки на Євро-2024, рекорд Роналду та нове досягнення Дюплантіса. Головні новини світового спорту за тиждень
11:15
електроенергія
Обмеження від 08:00 і до кінця дня, знеструмлення через обстріли у трьох областях : ситуація в енергосистемі на 17 червня
11:09
Ексклюзив
росія ведмідь
Росія ніколи не була країною-переможницею на великих дистанціях, - історик Алфьоров
11:08
У ВМС розповіли, чи зберігається загроза висадки морського десанту РФ на півдні України
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над Самітом миру та його результатами для України нависла примара Росії, а у Вовчанську тривають запеклі бої. Акценти світових ЗМІ 17 червня
10:52
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих двоє дітей
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 червня: скільки коштують долар та євро
10:33
Оновлено
ударний дрон «Лютий»
Серед цілей - металургійний комбінат: у ГУР повідомили, що їхні дрони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ
10:22
Ліцеї безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС
Стартував вступ до ліцеїв безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС: подробиці
10:15
імітація ядерного вибуху
Секретар РНБО назвав умови, за яких Путін може використати тактичну ядерну зброю
10:09
OPINION
Олександр Вільчинський
Наш напрям не Покровський, а Авдіївський
09:52
В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський
В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський: є загиблі та поранені
09:40
електроенергія
Тривалість стабілізаційних відключень в Україні може зменшитися, - радник Шмигаля Бойко
09:39
Ексклюзив
Сергій Згурець
Новий крок у бік ескалації: Згурець про бойову отруйну речовину, яку ворог застосував на полі бої
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV