Окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині: є постраждалі

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він.



За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Про вибух у Полтаві журналісти Суспільного повідомляли близько 14:08. Командування Повітряних сил попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини.