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"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня

4 червня, 2024 вiвторок
21:30
Війна з Росією Сергій Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 4 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня російська пропаганда запустила велику маніпуляцію та дезінформацію. 

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Будь-які французькі військовослужбовці в Україні, у статусі інструкторів чи найманців, мають законну ціль для РФ".

Спростування: Мета подібних заяв – залякати Францію та французьких громадян для подальшого зниження підтримки України. 

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Репортёр Руденко V" написав: "На Донеччині готують евакуацію дітей із Лиману та 6 сіл. Це говорить про те, що на Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до нас".

Спростування: Маніпуляція дезінформаційного характеру, оскільки евакуація дітей відбувається не через "здачу" того чи іншого населеного пункту, як пишуть роспропагандисти, а через російські снаряди, якими російська окупаційна армія обстрілює цивільне населення України. 

  • Російська пропаганда також поширює фейк, нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію.
Теги:
Україна
Росія
Франція
військові
Донбас
Сергій Лавров
Донеччина
фейк
Слов'янськ
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Лиман
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