"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 4 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня російська пропаганда запустила велику маніпуляцію та дезінформацію.
Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Будь-які французькі військовослужбовці в Україні, у статусі інструкторів чи найманців, мають законну ціль для РФ".
Спростування: Мета подібних заяв – залякати Францію та французьких громадян для подальшого зниження підтримки України.
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Репортёр Руденко V" написав: "На Донеччині готують евакуацію дітей із Лиману та 6 сіл. Це говорить про те, що на Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до нас".
Спростування: Маніпуляція дезінформаційного характеру, оскільки евакуація дітей відбувається не через "здачу" того чи іншого населеного пункту, як пишуть роспропагандисти, а через російські снаряди, якими російська окупаційна армія обстрілює цивільне населення України.
- Російська пропаганда також поширює фейк, нібито в Україні запустили телеграм-бот для доносів на сусідів, які не заощаджують електроенергію.
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