"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня російська пропаганда запустила велику маніпуляцію та дезінформацію.

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Будь-які французькі військовослужбовці в Україні, у статусі інструкторів чи найманців, мають законну ціль для РФ".

Спростування: Мета подібних заяв – залякати Францію та французьких громадян для подальшого зниження підтримки України.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Репортёр Руденко V" написав: "На Донеччині готують евакуацію дітей із Лиману та 6 сіл. Це говорить про те, що на Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до нас".

Спростування: Маніпуляція дезінформаційного характеру, оскільки евакуація дітей відбувається не через "здачу" того чи іншого населеного пункту, як пишуть роспропагандисти, а через російські снаряди, якими російська окупаційна армія обстрілює цивільне населення України.