На Сумщині заборонили рух автівок біля кордону з РФ
У Сумській області заборонили рух цивільних автівок ділянками доріг біля прикордоння з Росією
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Зазначається, що таке розпорядження дав командувач оперативно-стратегічного угрупування "Північ" Сергій Наєв з метою недопущення втрат серед цивільного населення.
Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з Росією. Список доріг:
- Рижівка – Будки;
- Будки – Іскрисківщина;
- Безсалівка – Іскрисківщина;
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
- Павлівка – Катеринівка – Ободи;
- Ободи – Степне – Перше Травня;
- Степне – Перше травня – Костянтинівка;
- Кіндратівка – Андріївка;
- Андріїівка – Олексіївка;
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
- Миропілля – Миропільське;
- Миропільське – Проходи – Тур’я;
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
- Тур’я – Степок;
- Угроїди – Степок;
- Михайлівське – Степок;
- Покровське – Степок;
- Покровка – Михайлівка;
- Покровка – Попівка – Високе;
- Покровка – Краснопілля;
- Рясне – Майське – Мезенівка;
- Порозок – Попівка;
- Олександрівка – Пономаренки.
"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - додали у повідомленні.
- З початку року російські окупанти здійснили понад 1900 обстрілів прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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