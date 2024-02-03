На Сумщині заборонили рух автівок біля кордону з РФ

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що таке розпорядження дав командувач оперативно-стратегічного угрупування "Північ" Сергій Наєв з метою недопущення втрат серед цивільного населення.

Йдеться про 5-кілометрову смугу від кордону з Росією. Список доріг:

Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня – Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка;

Андріїівка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року", - додали у повідомленні.