На Сумському напрямку є успіхи у просуванні вперед, - Сирський

Про це інформує Генштаб.

Сирський зазначив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача доповів про деталі оперативної ситуації на фронті.

"Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі", - заявив він.

Генштаб у зведенні станом на 22:00 11 серпня відзвітував, що Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України воїни 225-го окремого штурмового полку.

Під час Ставки обговорювали питання додаткового фінансування для бойових підрозділів, прискорення нагородження військових, спрощення й цифровізацію процедури списання майна.