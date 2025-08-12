На Сумському напрямку є успіхи у просуванні вперед, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що оборонці України станом на 11 серпня мають успіхи на Сумському напрямку
Про це інформує Генштаб.
Сирський зазначив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача доповів про деталі оперативної ситуації на фронті.
"Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі", - заявив він.
Генштаб у зведенні станом на 22:00 11 серпня відзвітував, що Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України воїни 225-го окремого штурмового полку.
Під час Ставки обговорювали питання додаткового фінансування для бойових підрозділів, прискорення нагородження військових, спрощення й цифровізацію процедури списання майна.
- У неділю, 10 серпня, українські військові звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе