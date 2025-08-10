Сили оборони звільнили від окупантів Безсалівку на Сумщині
У неділю, 10 серпня, українські військові звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, під час операції підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону повністю зачистили село від окупантів.
У результаті було ліквідовано 18 російських військових.
"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", - наголосили у Генштабі.
- Ранком неділі, 10 серпня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником будівлю Сумської ОВА, пошкоджено дах, постраждалих немає.
