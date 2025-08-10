Росіяни атакували дроном будівлю Сумської ОВА
Ранком неділі, 10 серпня, російська окупаційна армія атакувала безпілотником будівлю Сумської ОВА, пошкоджено дах, постраждалих немає
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Сьогодні вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі обласної адміністрації в центрі Сум", - зазначив він.
За його словами, унаслідок атаки постраждалих немає.
Григоров підкреслив, що російські війська системно б’ють по адміністративній та цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати місцеве населення.
Він закликав мешканців та гостей регіону під час повітряної тривоги не перебувати біля адмінбудівель і об’єктів критичної інфраструктури.
- З 6 серпня в Сумській області сигнал повітряної тривоги лунає не по всьому регіону, а в тих районах, для яких існуватиме пряма загроза.
