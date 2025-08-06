На Сумщині відтепер оголошуватимуть повітряну тривогу по районах
З 6 серпня в Сумській області сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всьому регіону, а в тих районах, для яких існуватиме пряма загроза
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу", – написав він.
За його словами, система працює за оновленим підходом з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволить точніше інформувати населення про це.
Григоров підкреслив: сигнал тривоги відтепер лунатиме не для території усієї Сумщини, а лише в районах, які перебуватимуть під прямою загрозою.
"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", – додав глава ОВА.
- На початку року у Черкаській області впроваджено новий механізм оголошення повітряних тривог. Відтепер тривога буде лунати не по всій території області, а лише в окремих районах, де є реальна загроза. Зокрема це стосується випадків прольоту безпілотних літальних апаратів.
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