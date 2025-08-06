На Сумщині відтепер оголошуватимуть повітряну тривогу по районах

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч. Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу", – написав він.

За його словами, система працює за оновленим підходом з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволить точніше інформувати населення про це.

Григоров підкреслив: сигнал тривоги відтепер лунатиме не для території усієї Сумщини, а лише в районах, які перебуватимуть під прямою загрозою.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", – додав глава ОВА.