Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення", - написав Зеленський.

Відтепер бойові бригади зможуть напряму купувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку, включно з уживаною, так само як зараз закуповують безпілотники.

"Друге – доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень", - повідомив Зеленський.

Також спрощується й цифровізується процедура списання майна, скорочуються терміни та розширюються повноваження командирів.

Ще одне важливе завдання — прискорити нагородження військових, скоротивши бюрократію та час між поданням і врученням відзнаки. Міністерство оборони вже підготувало відповідні пропозиції, які найближчим часом реалізують.

"Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо", - резюмував президент.