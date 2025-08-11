Сирський доручив масштабувати застосування роботів для евакуації поранених із поля бою

Про це повідомив за результатами наради з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України.

"Змінюється війна та основні засоби ураження, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою", - констатував Сирський.

На нараді обговорили стан медичних підрозділів, укомплектованість, підготовку та нові способи евакуації. Серед рішень – ширше застосування безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів, поліпшення забезпечення броньованою й евакуаційною технікою, а також інші організаційно-логістичні кроки для швидкого транспортування поранених і надання допомоги.

"Головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт", - підкреслив Сирський.