На The Guardian вийшла стаття "Що як Україна програє?": які проблеми у ній піднято та що пропонується

Про це пише The Guardian.

"Крах України, якщо він станеться, означатиме епічну стратегічну невдачу Заходу, яка відповідатиме або перевершуватиме катастрофи в Афганістані та Іраку. Негативні наслідки для Європи, Великої Британії, трансатлантичного альянсу та міжнародного права справді лякають. Одна лише ця думка повинна зосередити увагу", - вважає журналіст.

На його думку, Україні не вистачає людських ресурсів, боєприпасів та ракет-перехоплювачів. Натомість, як пише Тісдалл, Київ все ще може завдати сильного удару у відповідь. Крім цього, операція у Курській області та дії СБУ зі знищення російських бомбардувальників "були вражаючими".

"Але такі тимчасові успіхи не змінюють базового дисбалансу сил чи загального напрямку руху", - додав він.

Саймон Тісдалл пише, що заяви про підтримку України від президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не призвели до ефективної військової допомоги.

Крім цього, журналіст проаналізував ставлення президента США Дональда Трампа до війни в Україні: "Як і всі хулігани, Трамп інстинктивно віддає перевагу сильнішій стороні. Не дивно, що Путін розраховує, що зможе виснажити Україну, пережити Захід і виграти війну".

"Не все втрачено. З Трампом чи без нього, НАТО може зайняти жорсткішу позицію, як вже неодноразово закликали, запроваджуючи повітряні заборонні зони над неокупованою Україною та атакуючи ракети та дрони, що туди влітають", - вважає Тісдалл.

Також оглядач закликав США та ЄС ввести нові санкції проти російської нафти та вилучити російські заморожені активи в західних банках.

"Зараз найбільш ймовірними здаються два результати: глуха війна назавжди або крах України. Поразка України та врегулювання на гегемонних умовах Путіна буде поразкою для Заходу в цілому – стратегічною невдачею, яка передвіщає еру постійного, ширшого конфлікту по всій Європі. Для росіян також жоден з результатів не буде означати тривалої перемоги. Потрібні більші зусилля, щоб переконати російських політиків та громадськість, що цю війну, яка так дорого коштувала їхній країні життями та скарбами, можна завершити шляхом переговорів, що будуть вирішені законні проблеми безпеки, що альтернативи набагато гірші", - підсумував журналіст.