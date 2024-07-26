На ТОТ Херсонщини прибули росіяни, щоб "підвищувати компетентність" колаборантів, - Спротив
На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули росіяни, які мають навчати місцевих колаборантів у "центрах розвитку компетенцій"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули гастролери з РФ, які мають "підвищити компетентність" місцевих колаборантів", - інформує ЦНС.
У повідомленні йдеться, що з цією метою ворог створив "центр розвитку компетенцій Херсонської області", у якому навчатимуться колаборанти, які отримали посади в адміністрації окупантів.
Також підкреслюється, що учасники проходитимуть окремий курс "патріотизму".
"Звичайно, що зрадники за планом мають пройти окремий курс "патріотизму", де їм розповідатимуть нацистські теорії Кремля про велич "російської цивілізації" й відкидатимуть існування української нації", - додають у Спротиві.
- 22 липня повідомлялось, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створили спеціальний житловий фонд "безхазяйного" житла, щоб відбирати в українців нерухомість.
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