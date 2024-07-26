На ТОТ Херсонщини прибули росіяни, щоб "підвищувати компетентність" колаборантів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули гастролери з РФ, які мають "підвищити компетентність" місцевих колаборантів", - інформує ЦНС.

У повідомленні йдеться, що з цією метою ворог створив "центр розвитку компетенцій Херсонської області", у якому навчатимуться колаборанти, які отримали посади в адміністрації окупантів.

Також підкреслюється, що учасники проходитимуть окремий курс "патріотизму".

"Звичайно, що зрадники за планом мають пройти окремий курс "патріотизму", де їм розповідатимуть нацистські теорії Кремля про велич "російської цивілізації" й відкидатимуть існування української нації", - додають у Спротиві.