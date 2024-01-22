На ТОТ Луганщини ФСБ перевіряє освітян на "ідейність", а з навчальних закладів вилучають усі україномовні книжки, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області російська ФСБ доручила керівникам закладів освіти надати списки працівників, які отримали роботу до окупації 2014 року
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лісогор.
Зазначається, що на виконання запиту управління ФСБ по так званій ЛНР окупаційне міністерство освіти вимагає від керівників навчальних організацій надати списки діючих співробітників, які почали там працювати ще до 21 лютого 2014 року. Їх перевірятимуть на "ідейність".
Крім того, по навчальних закладах розповсюджено наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою.
За даними ОВА, йдеться як про художню, якщо така ще залишилися, так і про наукову – зокрема, методичні видання і посібники, розроблені й видані безпосередньо цими закладами.
- Крім того, у жовтні стало відомо, що росіяни завозять до бібліотек тимчасово окупованого Генічеська російську класику та псевдоісторичні книги замість вилученої української літератури.
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