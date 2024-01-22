На ТОТ Луганщини ФСБ перевіряє освітян на "ідейність", а з навчальних закладів вилучають усі україномовні книжки, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лісогор.

Зазначається, що на виконання запиту управління ФСБ по так званій ЛНР окупаційне міністерство освіти вимагає від керівників навчальних організацій надати списки діючих співробітників, які почали там працювати ще до 21 лютого 2014 року. Їх перевірятимуть на "ідейність".

Крім того, по навчальних закладах розповсюджено наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою.

За даними ОВА, йдеться як про художню, якщо така ще залишилися, так і про наукову – зокрема, методичні видання і посібники, розроблені й видані безпосередньо цими закладами.