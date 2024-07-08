На ТОТ Луганщини окупанти розчавили інкасаторську автівку, щоб замаскувати сліди крадіжки грошей: є загиблі
Біля тимчасово окупованого міста Новопсков Луганської області російські загарбники пограбували інкасаторську машину і розчавили автівку, унаслідок чого загинули люди
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Поблизу Новопскова російські військові пограбували інкасаторську автівку. Аби "замести сліди", вирішили замаскувати все під дорожньо-транспортну пригоду і розчавили транспорт", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, у результаті дві людини загинули, а гроші зникли.
- Нещадно повідомлялося, що у населених пунктах тимчасово окупованої Луганщини російські загарбники довели гуманітарну ситуацію до критичної межі.
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