На ТОТ Луганщини окупанти розчавили інкасаторську автівку, щоб замаскувати сліди крадіжки грошей: є загиблі

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Поблизу Новопскова російські військові пограбували інкасаторську автівку. Аби "замести сліди", вирішили замаскувати все під дорожньо-транспортну пригоду і розчавили транспорт", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у результаті дві людини загинули, а гроші зникли.