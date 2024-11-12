На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Лисак.

"Посеред листопада відключення води майже на тиждень оголошено у 26 містах і селах так званої "ЛНР". Зокрема, в Алчевську, Брянці, Перевальську, Слов'яносербську і низці інших населених пунктів", - написав Лисак.

Він також зазначив, що на територіях захопленої росіянами у 2014 році Луганщини в останні роки спостерігаються значні перебої з централізованою подачею води. В ОВА наголосили, що за 10 років окупації ані росіяни, ані місцева окупаційна влада не звертали уваги на поточний стан комунікацій.

"Усіляко відхилялися від проведення планової заміни ділянок водогону, ремонту насосного обладнання, об’єктів енергетики. Як підсумок - маємо безліч аварійних ситуацій. Через це без води на дні й тижні залишаються сотні тисяч місцевих жителів", - додав Лисак.