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На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень

Юлія Лаврук
12 листопада, 2024 вiвторок
08:31
Війна з Росією водопостачання

На тимчасово окупованій території Луганщині так звана влада оголосила про відключення води майже на тиждень у 26 містах та селах

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Лисак.

"Посеред листопада відключення води майже на тиждень оголошено у 26 містах і селах так званої "ЛНР". Зокрема, в Алчевську, Брянці, Перевальську, Слов'яносербську і низці інших населених пунктів", - написав Лисак.

Він також зазначив, що на територіях захопленої росіянами у 2014 році Луганщини в останні роки спостерігаються значні перебої з централізованою подачею води. В ОВА наголосили, що за 10 років окупації ані росіяни, ані місцева окупаційна влада не звертали уваги на поточний стан комунікацій. 

"Усіляко відхилялися від проведення планової заміни ділянок водогону, ремонту насосного обладнання, об’єктів енергетики. Як підсумок - маємо безліч аварійних ситуацій. Через це без води на дні й тижні залишаються сотні тисяч місцевих жителів", - додав Лисак.

  • 6 листопада стало відомо, що на території захопленої росіянами у 2014 році Ровенківської громади Луганської області на поверхню вийшли шахтні води. Це спричинило підтоплення населених пунктів.

 

Теги:
Новини
Україна
Луганщина
окуповані території
окупанти
відключення води
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