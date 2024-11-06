В окупованій громаді на Луганщині на поверхню вийшли шахтні води: вже підтоплені будинки
На території захопленої росіянами у 2014 році Ровенківської громади Луганської області на поверхню вийшли шахтні води. Це спричинило підтоплення населених пунктів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у селищі Михайлівка вже підтоплені приватні будинки.
Поряд із населеним пунктом розташовані промислові майданчики трьох вугледобувних підприємств – шахт "Ровеньківська", "71-ша" і "Луганська". Зазначається, що до певного часу вони займалися відкачуванням шахтних вод, аби не допустити отруєння ґрунту навколо.
Проте після ліквідації цих шахт окупантами припинилась і відкачка води.
Лисогор наголосив, що у громаді та районі наближається екологічна катастрофа.
- У вересні минулого року у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств у так званих ЛНР та ДНР вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними. Згодом їх вирішили ліквідувати.
- Також раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини демонтують системи живлення шахт, а також вимикають високовольтні лінії.
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