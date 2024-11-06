В окупованій громаді на Луганщині на поверхню вийшли шахтні води: вже підтоплені будинки

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у селищі Михайлівка вже підтоплені приватні будинки.

Поряд із населеним пунктом розташовані промислові майданчики трьох вугледобувних підприємств – шахт "Ровеньківська", "71-ша" і "Луганська". Зазначається, що до певного часу вони займалися відкачуванням шахтних вод, аби не допустити отруєння ґрунту навколо.

Проте після ліквідації цих шахт окупантами припинилась і відкачка води.

Лисогор наголосив, що у громаді та районі наближається екологічна катастрофа.