РФ на ТОТ Луганщини демонтує системи живлення шахт, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Наголошується, що ворог здійснює такі процеси в Новодружеську, Привіллі та Гірському на території тимчасово окупованої Луганщини.

"Якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне. Такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському", - йдеться в повідомленні.

Також ЦНС додає, що більшість шахт на українських ТОТ закрита чи пограбована, коли на Луганщині спостерігається дефіцит шахтарів.