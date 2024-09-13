РФ на ТОТ Луганщини демонтує системи живлення шахт, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області демонтують системи живлення шахт, а також вимикають високовольтні лінії
Про це інформує Центр національного спротиву.
Наголошується, що ворог здійснює такі процеси в Новодружеську, Привіллі та Гірському на території тимчасово окупованої Луганщини.
"Якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне. Такі процеси відбуваються у Новодружеську, Привіллі, Гірському", - йдеться в повідомленні.
Також ЦНС додає, що більшість шахт на українських ТОТ закрита чи пограбована, коли на Луганщині спостерігається дефіцит шахтарів.
- 25 серпня повідомлялось, на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять процедуру продажу "інвесторам" державних шахт.
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