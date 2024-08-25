РФ на ТОТ Луганщини продає державні шахти "інвесторам", - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять процедуру продажу "інвесторам" державних шахт
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Росіяни шукають "інвесторів" для шахт на тимчасово окупованих територіях, поки заборгованість перед шахтарями зростає", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, що більшість шахт на ТОТ Луганщині закрита або пограбована. Також у регіоні не вистачає працівників, а шахтарям, які залишилися, не оплачують їхню роботу.
"Наразі, на ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам. Враховуючи, що всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють, як це було в сусідній Донецькій області", - пояснюють у Спротиві.
- 17 липня повідомляли, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій Донеччини формує списки ще не зачинених шахт, які згодом виставить на продаж.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе