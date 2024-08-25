РФ на ТОТ Луганщини продає державні шахти "інвесторам", - Спротив

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Росіяни шукають "інвесторів" для шахт на тимчасово окупованих територіях, поки заборгованість перед шахтарями зростає", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, що більшість шахт на ТОТ Луганщині закрита або пограбована. Також у регіоні не вистачає працівників, а шахтарям, які залишилися, не оплачують їхню роботу.

"Наразі, на ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам. Враховуючи, що всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють, як це було в сусідній Донецькій області", - пояснюють у Спротиві.