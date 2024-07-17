Росіяни готують перелік шахт для "приватизації" на ТОТ Донеччини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж. Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в матеріалі.

За словами ЦНС, росіяни не приховують, що регіон повинен "переорієнтувати економіку", таким чином анонсувавши майбутнє закриття шахт.

"Самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадировців, які неофіційно й управляють регіоном", - кажуть у Спротиві.