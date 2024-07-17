Росіяни готують перелік шахт для "приватизації" на ТОТ Донеччини, - Спротив
Російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій Донеччини формує списки ще не зачинених шахт, які згодом виставить на продаж
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж. Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал", - йдеться в матеріалі.
За словами ЦНС, росіяни не приховують, що регіон повинен "переорієнтувати економіку", таким чином анонсувавши майбутнє закриття шахт.
"Самі шахти зазвичай відходять у власність до клану кадировців, які неофіційно й управляють регіоном", - кажуть у Спротиві.
- 15 грудня минулого року стало відомо, що кремлівські маріонетки, яких поставили керувати окупаційними адміністраціями на Луганщині, "законодавчо" дозволили передавати шахти приватним особам без торгів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе