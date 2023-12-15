Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт
Кремлівські маріонетки, яких поставили керувати окупаційними адміністраціями на Луганщині, "законодавчо" дозволили передавати шахти приватним особам без торгів
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Протягом чотирьох наступних років шахти дозволено передавати у власність приватних осіб без будь-яких конкурсів.
"Депутати так званої народної ради "ЛНР" внесли зміни до "закону щодо особливостей регулювання майнових і земельних відносин на території республіки". Відтепер і до січня 2028 року включно права на володіння або користування майновими комплексами підприємств вугільної галузі, що перебувають у державній власності "ЛНР", можна передавати без проведення торгів. Якщо коротко – віддадуть шахту тому, кому забажають, без можливості конкурувати", - написав Лисогор.
Він нагадав, що у 2014 році окупанти "націоналізували" вугледобувні підприємства, але не вкладали кошти в їхній розвиток, натомість частину з них затопили, а працівників відправили воювати проти України на передовій.
"Шахти із багатим видобутком тепер, так би мовити, приватизують ті, кому це потрібно. Куплять за безцінь. Потім вирішать – вкладати гроші чи заробити на металоломі", - резюмував Лисогор.
- У вересні у профільному міністерстві РФ заявили, що кількість вугледобувних підприємств на ТОТ Луганщини та Донеччини вирішили скоротити зі 114 лише до 15. Так, майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе