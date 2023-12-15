Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Протягом чотирьох наступних років шахти дозволено передавати у власність приватних осіб без будь-яких конкурсів.

"Депутати так званої народної ради "ЛНР" внесли зміни до "закону щодо особливостей регулювання майнових і земельних відносин на території республіки". Відтепер і до січня 2028 року включно права на володіння або користування майновими комплексами підприємств вугільної галузі, що перебувають у державній власності "ЛНР", можна передавати без проведення торгів. Якщо коротко – віддадуть шахту тому, кому забажають, без можливості конкурувати", - написав Лисогор.

Він нагадав, що у 2014 році окупанти "націоналізували" вугледобувні підприємства, але не вкладали кошти в їхній розвиток, натомість частину з них затопили, а працівників відправили воювати проти України на передовій.

"Шахти із багатим видобутком тепер, так би мовити, приватизують ті, кому це потрібно. Куплять за безцінь. Потім вирішать – вкладати гроші чи заробити на металоломі", - резюмував Лисогор.