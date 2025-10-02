На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільки продовжують навчання в українських школах онлайн", – зазначив ЦПД.

Окрім цього, Філіпчук закликав поліцію РФ притягати батьків цих дітей до відповідальності – штрафувати й позбавляти батьківських прав.

"Окупанти шантажують людей позбавленням батьківських прав, аби змусити їхніх дітей відвідувати російські школи й постійно підживлювати кремлівською пропагандою", – підкреслюють у матеріалі.

Центр пояснює, що такі дії ворога є свідченням атмосфери страху й залякування, яку загарбники створюють на ТОТ, аби змусити мешканців споживати пропаганду.