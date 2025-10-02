На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються карати батьків, чиї діти не ходять до шкіл РФ та навчаються онлайн за українською програмою
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що більш як 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільки продовжують навчання в українських школах онлайн", – зазначив ЦПД.
Окрім цього, Філіпчук закликав поліцію РФ притягати батьків цих дітей до відповідальності – штрафувати й позбавляти батьківських прав.
"Окупанти шантажують людей позбавленням батьківських прав, аби змусити їхніх дітей відвідувати російські школи й постійно підживлювати кремлівською пропагандою", – підкреслюють у матеріалі.
Центр пояснює, що такі дії ворога є свідченням атмосфери страху й залякування, яку загарбники створюють на ТОТ, аби змусити мешканців споживати пропаганду.
- Раніше російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію нібито від колишнього військового ЗСУ, який стверджує, що українські військовослужбовці в 2015 році "прикривалися цивільними, створюючи "живий щит".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.16Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе