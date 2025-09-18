РФ поширює фейк, де нібито український ексвійськовий говорить про використання ЗСУ людей у 2015 році як "живим щитом", - ЦПД
Російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію нібито від колишнього військового ЗСУ, який стверджує, що українські військовослужбовці в 2015 році "прикривалися цивільними, створюючи "живий щит"
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Російська пропаганда поширює "інтерв’ю" з нібито колишнім військовим ЗСУ, який буцімто перейшов на бік ворога. У ролику чоловік заявляє, що українські військові у 2015 році "прикривалися мирними жителями, створюючи "живий щит", – йдеться в матеріалі.
Наголошується, що це є російською ІПСО, а мета подібних відео – дискредитувати Збройні сили та українські добровольчі формування.
"Такі наративи в подібних відео не мають жодних підтверджень: у них не наводиться фактів, доказів чи незалежних свідчень", – акцентує ЦПД.
- Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз пропаганди РФ на першу половину вересня, метою якої будуть атаки на ініціативи щодо міжнародних гарантій безпеки для України.
